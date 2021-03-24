Волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Харьковской области

Ситуация с местами в больницах в Харькове катастрофическая - утверждает волонтер Наталия Попова и экс-советница главы ОГА Харьковской области по медицине, передает "В городе".

"Все ИВЛ в Харькове — заняты, свободных нет. Это звучит ужасно, но мне звонят знакомые главврачи ковидных больниц с просьбой кого-то госпитализировать: вдруг я знаю, что где-то освободилось место. В Харькове места на кислород сейчас освобождаются только в одном случае — если кто-то умирает. Пациенты сейчас стали гораздо тяжелее. Поступают поздно", - рассказывает волонтер.

Такая ситуация, по словам Наталии Поповой, продолжается в Харькове уже неделю.

"С ж/д больницами вообще катастрофа. У них нет ничего, во второй ж/д больнице даже шприцов нет в наличии. В пятницу я им привозила средства индивидуальной защиты. Потому что врачам нечего было надевать в ковидное отделение. Ни респираторов, ни костюмов, ни перчаток — нет ничего. Харьков просто в черной зоне", - сообщила Наталья Попова.

Ранее мы писали, что сотни новых случаев коронавируса выявили в Харьковской области за 23 марта

Это стало известно из обновленных данных в системе мониторинга распространения коронавируса.

Более 800 новых заболевших китайским вирусом выявили на Харьковщине.

После осложнений от коронавируса за последние сутки умерли шестнадцать жителей области.

С начала пандемии в регионе заболели 97 068 жителей, из них 809 - за прошедшие сутки. Выздоровели 82 167 человек (398 новых выздоровлений), болеют в данный момент - 13 055.

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