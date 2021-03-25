Харьковского насильника приговорили к пожизненному заключению

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В ходе досудебного расследования установлено, что в октябре 2019 года злоумышленник избил пенсионерку, а после – изнасиловал, от полученных травм пожилая женщина умерла. Нападавший был ранее судим за убийство и изнасилование.

Во время судебного разбирательства мужчина свою вину не признавал, но доказательств, предоставленных стороной обвинения, оказалось достаточно для приговора.

Суд приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы.

Ранее мы писали, что в Харьковской области от коронавируса вакцинировали тысячи людей

В течение 24 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 350 гражданам, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 4569 граждан. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.