Харьковского насильника приговорили к пожизненному заключению
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В ходе досудебного расследования установлено, что в октябре 2019 года злоумышленник избил пенсионерку, а после – изнасиловал, от полученных травм пожилая женщина умерла. Нападавший был ранее судим за убийство и изнасилование.
Во время судебного разбирательства мужчина свою вину не признавал, но доказательств, предоставленных стороной обвинения, оказалось достаточно для приговора.
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Суд приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы.
Ранее мы писали, что в Харьковской области от коронавируса вакцинировали тысячи людей
В течение 24 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 350 гражданам, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 4569 граждан. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.