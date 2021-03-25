Страшное ЧП случилось возле отеля в Харькове

В Харькове на пр. Гагарина, автомобиль «Газель» сбил человека.

ДТП случилось ночью возле отеля «Дружба», пишут в telegram-канале «Веха».

Очевидцы сообщают, что горожанина сбили на пешеходном переходе - от полученных травм человек погиб на месте.

Детали выясняются.

Также недавно мы писали, что волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Харьковской области.

Ситуация с местами в больницах в Харькове катастрофическая - утверждает волонтер Наталия Попова и экс-советница главы ОГА Харьковской области по медицине.

"Все ИВЛ в Харькове — заняты, свободных нет. Это звучит ужасно, но мне звонят знакомые главврачи ковидных больниц с просьбой кого-то госпитализировать: вдруг я знаю, что где-то освободилось место. В Харькове места на кислород сейчас освобождаются только в одном случае — если кто-то умирает. Пациенты сейчас стали гораздо тяжелее. Поступают поздно", - рассказывает волонтер.

Такая ситуация, по словам Наталии Поповой, продолжается в Харькове уже неделю.

"С ж/д больницами вообще катастрофа. У них нет ничего, во второй ж/д больнице даже шприцов нет в наличии. В пятницу я им привозила средства индивидуальной защиты. Потому что врачам нечего было надевать в ковидное отделение. Ни респираторов, ни костюмов, ни перчаток — нет ничего. Харьков просто в черной зоне", - сообщила Наталья Попова.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.