Страшное ЧП случилось возле отеля в Харькове
В Харькове на пр. Гагарина, автомобиль «Газель» сбил человека.
ДТП случилось ночью возле отеля «Дружба», пишут в telegram-канале «Веха».
Очевидцы сообщают, что горожанина сбили на пешеходном переходе - от полученных травм человек погиб на месте.
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Детали выясняются.
Также недавно мы писали, что волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Харьковской области.
Ситуация с местами в больницах в Харькове катастрофическая - утверждает волонтер Наталия Попова и экс-советница главы ОГА Харьковской области по медицине.
"Все ИВЛ в Харькове — заняты, свободных нет. Это звучит ужасно, но мне звонят знакомые главврачи ковидных больниц с просьбой кого-то госпитализировать: вдруг я знаю, что где-то освободилось место. В Харькове места на кислород сейчас освобождаются только в одном случае — если кто-то умирает. Пациенты сейчас стали гораздо тяжелее. Поступают поздно", - рассказывает волонтер.
Такая ситуация, по словам Наталии Поповой, продолжается в Харькове уже неделю.
"С ж/д больницами вообще катастрофа. У них нет ничего, во второй ж/д больнице даже шприцов нет в наличии. В пятницу я им привозила средства индивидуальной защиты. Потому что врачам нечего было надевать в ковидное отделение. Ни респираторов, ни костюмов, ни перчаток — нет ничего. Харьков просто в черной зоне", - сообщила Наталья Попова.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.