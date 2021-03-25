В Харькове для пары пенсионеров с коронавирусом пять дней не могут найти места в больнице
Об этом в сюжете сообщает "Суспільне. Харків".
В семье у харьковчанки Анны коронавирусом болеет 70-летний свекр и 71-летняя свекровь - у мужчины поражены 40% легких.
"Скорая приехала, прослушала у него воспаление легких - и посочувствовала нам, потому что мест в больницах нет. Бесполезно "ковидных" больных класть на места без кислорода, - говорит женщина.
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Семье пришлось нанять частного врача - семейный не смог дать каких-либо рекомендаций и перестал отвечать на звонки.
Концентратор харьковчанам предоставил благотворительный фонд.
Также недавно мы писали, что волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Харьковской области.
Ситуация с местами в больницах в Харькове катастрофическая - утверждает волонтер Наталия Попова и экс-советница главы ОГА Харьковской области по медицине.
"Все ИВЛ в Харькове — заняты, свободных нет. Это звучит ужасно, но мне звонят знакомые главврачи ковидных больниц с просьбой кого-то госпитализировать: вдруг я знаю, что где-то освободилось место. В Харькове места на кислород сейчас освобождаются только в одном случае — если кто-то умирает. Пациенты сейчас стали гораздо тяжелее. Поступают поздно", - рассказывает волонтер.
Такая ситуация, по словам Наталии Поповой, продолжается в Харькове уже неделю.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
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