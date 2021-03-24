Под Харьковом задержан вооруженный террорист «ЛНР»
СБУ сообщила о задержании в Харьковской области террориста "ЛНР"- боевик принимал активное участие в боях с ВСУ, пока не получил боевое ранение.
После лечения в РФ решил остаться в России и получить паспорт РФ, но получил лишь тюремный срок за наркотики.
После отбытия наказания вернулся на территорию Украины. По месту проживания боевика в пригороде Харькова силовики изъяли ручные гранаты РГД-5 и РГО с запалами.
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Возбуждено уголовное производство по двум статьям (терроризм и незаконное обращение с оружием).
Ранее мы писали, что сотни новых случаев коронавируса выявили в Харьковской области за 23 марта
Это стало известно из обновленных данных в системе мониторинга распространения коронавируса.
Более 800 новых заболевших китайским вирусом выявили на Харьковщине.
После осложнений от коронавируса за последние сутки умерли шестнадцать жителей области.
С начала пандемии в регионе заболели 97 068 жителей, из них 809 - за прошедшие сутки. Выздоровели 82 167 человек (398 новых выздоровлений), болеют в данный момент - 13 055.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.