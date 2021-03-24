Под Харьковом задержан вооруженный террорист «ЛНР»

СБУ сообщила о задержании в Харьковской области террориста "ЛНР"- боевик принимал активное участие в боях с ВСУ, пока не получил боевое ранение.

После лечения в РФ решил остаться в России и получить паспорт РФ, но получил лишь тюремный срок за наркотики.

После отбытия наказания вернулся на территорию Украины. По месту проживания боевика в пригороде Харькова силовики изъяли ручные гранаты РГД-5 и РГО с запалами.

Возбуждено уголовное производство по двум статьям (терроризм и незаконное обращение с оружием).

Ранее мы писали, что сотни новых случаев коронавируса выявили в Харьковской области за 23 марта

Это стало известно из обновленных данных в системе мониторинга распространения коронавируса.

Более 800 новых заболевших китайским вирусом выявили на Харьковщине.

После осложнений от коронавируса за последние сутки умерли шестнадцать жителей области.

С начала пандемии в регионе заболели 97 068 жителей, из них 809 - за прошедшие сутки. Выздоровели 82 167 человек (398 новых выздоровлений), болеют в данный момент - 13 055.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.