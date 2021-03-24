Харьковская область может оказаться в «красной» зоне карантина совсем скоро

Об этом рассказала главный санитарный врач области Любовь Махота, сообщает «Суспільне».

«Для показателя госпитализаций критический уровень составляет 60 на 100 тысяч населения, сейчас на утро 23 марта имеем 57,3. Этот показатель постоянно меняется и вырастает, но рост постепенный. Мы ожидаем, что, возможно, на следующей неделе будем иметь превышение этого показателя, но до красного уровня епіднебезпеки относится регион, в которого превышен три дня подряд два и более показателей», — говорит Махота.

Ранее мы писали, что сотни новых случаев коронавируса выявили в Харьковской области за 23 марта

Это стало известно из обновленных данных в системе мониторинга распространения коронавируса.

Более 800 новых заболевших китайским вирусом выявили на Харьковщине.

После осложнений от коронавируса за последние сутки умерли шестнадцать жителей области.

С начала пандемии в регионе заболели 97 068 жителей, из них 809 - за прошедшие сутки. Выздоровели 82 167 человек (398 новых выздоровлений), болеют в данный момент - 13 055.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.