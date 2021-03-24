На Харьковщине не хватает коек с кислородом, в которых нуждаются пациенты с коронавирусом

Об этом сказал заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Игорь Черняк

"Тяжесть течения болезни этой волны такова, что большинство людей, находящихся в больницах, нуждаются именно в стационарном кислороде. Уровень подачи кислорода должен быть больше, чем может обеспечить концентратор. То есть это кислородозависимые пациенты, но не в реанимационном состоянии.

Мы работаем над тем, чтобы максимально быстро в больницах появлялось нужное количество точек. Сегодня работы продолжаются в инфекционной, "чернобыльской", областной клинических больницах", - сказал Черняк.

Ранее мы писали, что сотни новых случаев коронавируса выявили в Харьковской области за 23 марта

Это стало известно из обновленных данных в системе мониторинга распространения коронавируса.

Более 800 новых заболевших китайским вирусом выявили на Харьковщине.

После осложнений от коронавируса за последние сутки умерли шестнадцать жителей области.

С начала пандемии в регионе заболели 97 068 жителей, из них 809 - за прошедшие сутки. Выздоровели 82 167 человек (398 новых выздоровлений), болеют в данный момент - 13 055.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.