На Харьковщине двое безработных повредили три могилы на кладбище
Сообщения от родственников о повреждениях и похищении металлических ограждений на местном кладбище начали поступать в дежурную часть, сообщили в ВК ГУНП в Харьковской области.
Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.
Полицейским удалось разоблачить безработных 43 и 50-летних местных жителей.
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Следователи установили, что злоумышленники причастны к 3 фактам надругательства над могилами. Похищенные металлические изделия они сдавали в пункт приема металла, а полученные деньги тратили на собственные нужды.
Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступлений.
Ранее мы писали, что сотни новых случаев коронавируса выявили в Харьковской области за 23 марта
Это стало известно из обновленных данных в системе мониторинга распространения коронавируса.
Более 800 новых заболевших китайским вирусом выявили на Харьковщине.
После осложнений от коронавируса за последние сутки умерли шестнадцать жителей области.
С начала пандемии в регионе заболели 97 068 жителей, из них 809 - за прошедшие сутки. Выздоровели 82 167 человек (398 новых выздоровлений), болеют в данный момент - 13 055.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.