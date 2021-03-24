На Харьковщине двое безработных повредили три могилы на кладбище

Сообщения от родственников о повреждениях и похищении металлических ограждений на местном кладбище начали поступать в дежурную часть, сообщили в ВК ГУНП в Харьковской области.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Полицейским удалось разоблачить безработных 43 и 50-летних местных жителей.

Следователи установили, что злоумышленники причастны к 3 фактам надругательства над могилами. Похищенные металлические изделия они сдавали в пункт приема металла, а полученные деньги тратили на собственные нужды.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступлений.

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