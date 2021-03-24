В Харьковском горсовете рассказали, что будет с общественным транспортом, если в регионе ужесточат карантин
Так, чиновники сообщили, что если все-таки Харьков окажется в «красной» зоне, то ограничительные мероприятия будут зависеть от уровня заболеваемости, но транспорт продолжит курсировать, передает "Город Х".
При этом харьковчане должны соблюдать все эпидемиологические меры в городском электротранспорте и маршрутных автобусах, где большое скопление людей.
Ранее мы писали, что сотни новых случаев коронавируса выявили в Харьковской области за 23 марта
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Это стало известно из обновленных данных в системе мониторинга распространения коронавируса.
Более 800 новых заболевших китайским вирусом выявили на Харьковщине.
После осложнений от коронавируса за последние сутки умерли шестнадцать жителей области.
С начала пандемии в регионе заболели 97 068 жителей, из них 809 - за прошедшие сутки. Выздоровели 82 167 человек (398 новых выздоровлений), болеют в данный момент - 13 055.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.