Жители села Ольховка Харьковского района области перекрыли дорогу

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области, передает "Харків Times".

«Охрану правопорядка осуществляют два сотрудника отделения полиции. Легкие автомобили пропускают без помех», — говорится в сообщении.

По сведениям полиции, в акции участвуют семеро жителей села.

Жители Ольховки уже не впервые протестуют против проезда через их село большегрузных автомобилей, разбивающих дорогу и угрожающих мосту.

Ранее мы писали, в Харькове мужчина украл продукты и хотел застрелить охранника.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Мужчина зашел в магазин, набрал два пакета продуктов и попытался скрыться. Охранник пытался поймать вора, однако тот ударил оппонента и пригрозил застрелить его. Получив ориентировку, копы нашли подозреваемого.

После этого вора передали следственно-оперативной группе.

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