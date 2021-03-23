В Харькове пропал 20-летний парень

Об этом сообщили в поисковой группе "Милена".

Известно, что парень вышел из дома по проспекту Победы, 14 марта, и больше его никто не видел.

Приметы пропавшего: рост 182 см, спортивного телосложения, брюнет, волосы короткие, глаза зеленые.

Был одет: в черную куртку, синие спортивные штаны, белые кроссовки.

Особая примета: родинка на затылке.

При себе был черный рюкзак с маленьким красным логотипом.

Всех, кто владеет любой информацией о местонахождении Даниила Гуменюка, просьба сообщать по телефонам: 102 или 068 -777-0-112.

Ранее мы писали, в Харькове мужчина украл продукты и хотел застрелить охранника.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Мужчина зашел в магазин, набрал два пакета продуктов и попытался скрыться. Охранник пытался поймать вора, однако тот ударил оппонента и пригрозил застрелить его. Получив ориентировку, копы нашли подозреваемого.

После этого вора передали следственно-оперативной группе.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.