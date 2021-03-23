В Харькове пропал 20-летний парень
Об этом сообщили в поисковой группе "Милена".
Известно, что парень вышел из дома по проспекту Победы, 14 марта, и больше его никто не видел.
Приметы пропавшего: рост 182 см, спортивного телосложения, брюнет, волосы короткие, глаза зеленые.
Был одет: в черную куртку, синие спортивные штаны, белые кроссовки.
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Особая примета: родинка на затылке.
При себе был черный рюкзак с маленьким красным логотипом.
Всех, кто владеет любой информацией о местонахождении Даниила Гуменюка, просьба сообщать по телефонам: 102 или 068 -777-0-112.
Ранее мы писали, в Харькове мужчина украл продукты и хотел застрелить охранника.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Мужчина зашел в магазин, набрал два пакета продуктов и попытался скрыться. Охранник пытался поймать вора, однако тот ударил оппонента и пригрозил застрелить его. Получив ориентировку, копы нашли подозреваемого.
После этого вора передали следственно-оперативной группе.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.