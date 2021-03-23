В Харькове произошла драка

Подрались водители маршруток. Один из водителей, гражданин Азербайджана, ткнул коллегу ножом, уехал, потом бросил маршрутку на АЗС и скрылся на своем автомобиле.

"Пострадавший находится в 4-й "неотложке", его состояние – удовлетворительное. Обидчика, 50-летнего гражданина Азербайджана, задержали", – сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Ранее мы писали, в Харькове мужчина украл продукты и хотел застрелить охранника.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Мужчина зашел в магазин, набрал два пакета продуктов и попытался скрыться. Охранник пытался поймать вора, однако тот ударил оппонента и пригрозил застрелить его. Получив ориентировку, копы нашли подозреваемого.

После этого вора передали следственно-оперативной группе.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.