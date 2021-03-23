Без тепла остались десятки домов в Харькове
Об этом сообщили в КП “Харьковские теплосети”.
Отопление отключили в домах Московского, Холодногорского, Индустриального и Немышлянского районов города.
Среди отключенных объектов – общежитие воинской части.
Восстановить теплоснабжение коммунальщики обещают к 14 – 20.00 23 марта.
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Ранее мы писали, в Харькове мужчина украл продукты и хотел застрелить охранника.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Мужчина зашел в магазин, набрал два пакета продуктов и попытался скрыться. Охранник пытался поймать вора, однако тот ударил оппонента и пригрозил застрелить его. Получив ориентировку, копы нашли подозреваемого.
После этого вора передали следственно-оперативной группе.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.