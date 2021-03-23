В Харькове требуются работники в ковидные-бригады

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

«Пожалуйста, если у вас есть возможность и вы хотели бы получить более высокую заработную плату в период работы в этих бригадах - обращайтесь в наши медучреждения», - сказала заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан.

По словам чиновницы, в марте нагрузка на COVID-бригады увеличилась в полтора раза по сравнению с январем и февралем.

«В марте число заболевших начало резко повышаться, но мы не можем создать новые бригады, пока не сдадим мартовский отчет в НСЗУ и они не увидят, что бригады работали с перегрузкой», - сказала она.

Чиновница отметила, что в апреле медики могут столкнуться с проблемой, что «физически не будет людей».

Ранее мы писали, в Харькове мужчина украл продукты и хотел застрелить охранника.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Мужчина зашел в магазин, набрал два пакета продуктов и попытался скрыться. Охранник пытался поймать вора, однако тот ударил оппонента и пригрозил застрелить его. Получив ориентировку, копы нашли подозреваемого.

После этого вора передали следственно-оперативной группе.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.