В Харькове мужчина обворовал женщину в троллейбусе

Неизвестный украл мобильный телефон у харьковчанки, когда она выходила из троллейбуса.

Женщина заметила отсутствие телефона в сумке и обратила внимание на мужчину, который выходил с ней на остановке.

Очевидец, который находился с харьковчанкой в транспорте, сразу позвонил 102.

Мужчину оперативно нашли правоохранители - при осмотре полицейские обнаружили у мужчины мобильный телефон, принадлежащий женщине. Мужчину задержали.

Ранее мы писали, в Харькове мужчина украл продукты и хотел застрелить охранника.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Мужчина зашел в магазин, набрал два пакета продуктов и попытался скрыться. Охранник пытался поймать вора, однако тот ударил оппонента и пригрозил застрелить его. Получив ориентировку, копы нашли подозреваемого.

После этого вора передали следственно-оперативной группе.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.