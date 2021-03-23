В Харькове мужчина обворовал женщину в троллейбусе
Неизвестный украл мобильный телефон у харьковчанки, когда она выходила из троллейбуса.
Женщина заметила отсутствие телефона в сумке и обратила внимание на мужчину, который выходил с ней на остановке.
Очевидец, который находился с харьковчанкой в транспорте, сразу позвонил 102.
Мужчину оперативно нашли правоохранители - при осмотре полицейские обнаружили у мужчины мобильный телефон, принадлежащий женщине. Мужчину задержали.
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Ранее мы писали, в Харькове мужчина украл продукты и хотел застрелить охранника.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Мужчина зашел в магазин, набрал два пакета продуктов и попытался скрыться. Охранник пытался поймать вора, однако тот ударил оппонента и пригрозил застрелить его. Получив ориентировку, копы нашли подозреваемого.
После этого вора передали следственно-оперативной группе.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.