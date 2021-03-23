В Харькове авария со скорой, образовалась огромная пробка

По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Молочной.

"Скорая ехала со спецсигналами. Ее остановился пропустить кран, ну а змей на "Ситроен" решил, что самый умный, и выскочил из-за крана", - пишут свидетели ДТП.

Возникла пробка на Гагарина по направлению к центру города начинается от мясокомбината. Кроме того, почти стоят Гольдберговская и Молочная.

Официальная информация о причинах ДТП и пострадавших – уточняется.

Ранее мы писали, в Харькове мужчина украл продукты и хотел застрелить охранника.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Мужчина зашел в магазин, набрал два пакета продуктов и попытался скрыться. Охранник пытался поймать вора, однако тот ударил оппонента и пригрозил застрелить его. Получив ориентировку, копы нашли подозреваемого.

После этого вора передали следственно-оперативной группе.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.