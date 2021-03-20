В Харьковской области не вводят "красную" зону карантина при том, что мест в клиниках для больных коронавирусом почти не осталось

Об этом говорится в материале "Харьков тудей".

Восемь областей в Украине остаются в "желтой" карантинной зоне, Харьковская в том числе.

В Харьковской "инфекционке" говорят, что уровень госпитализации в их конкретной больнице совсем не снизился.

"В реанимации осталось одно свободное место, в больнице заняты 285 коек из 300", — рассказал директор Харьковской областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов.

В "чернобыльской" больнице заняты все 150 кроватей для пациентов с коронавирусом, в реанимации тоже нет свободных мест.

Ранее мы писали, что харьковская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Авария случилась 9 марта около 5 утра на дороге "Ковшаровка — Кругляковка" в селе Колесниковка Купянского района. Столкнулись автомобили Renault Megane и ЗАЗ 110307.

В результате ДТП водитель и пассажирка ЗАЗа погибли на месте. Полиция открыла уголовное производство по статье 286 УК Украины.

Полицейские просят откликнуться свидетелей аварии и обратиться по телефону 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".