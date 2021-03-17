ЧП на железной дороге на Харковщине

В облуправления Нацполиции сообщили, что ранее судимого 41-летнего жителя Киева подозревают в разбойном нападении (ч. 1 ст. 187 УК Украины) на пассажирку поезда «Карловка – Красноград».

«15 марта в 11:00 в полицию обратилась 19-летняя жительница села Климовка (Полтавская область). Девушка рассказала: когда поезд проезжал станцию «Кумы» (Красноградский район), к ней подошел мужчина, пригрозил физической расправой и заставил отдать кошелек с деньгами. После чего сошел с поезда на ближайшей станции», - сообщают в пресс-службе ведомства.

Если его вину мужчины докажут в суде - ему грозит провести за решеткой до 7 лет.

Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка

Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

Так, 13 марта вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.

Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.

После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.

В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".