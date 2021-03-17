ЧП на железной дороге на Харковщине
В облуправления Нацполиции сообщили, что ранее судимого 41-летнего жителя Киева подозревают в разбойном нападении (ч. 1 ст. 187 УК Украины) на пассажирку поезда «Карловка – Красноград».
«15 марта в 11:00 в полицию обратилась 19-летняя жительница села Климовка (Полтавская область). Девушка рассказала: когда поезд проезжал станцию «Кумы» (Красноградский район), к ней подошел мужчина, пригрозил физической расправой и заставил отдать кошелек с деньгами. После чего сошел с поезда на ближайшей станции», - сообщают в пресс-службе ведомства.
Если его вину мужчины докажут в суде - ему грозит провести за решеткой до 7 лет.
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Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка
Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
Так, 13 марта вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.
Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.
После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.
В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.
Видео можно посмотреть здесь.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".