Харьковчанина накажут за "неправильное лечение"
Ранее судимого 45-летнего жителя Купянского района направили в суд, передает ГУ НП в Харьковской области.
В течение 2020 мужчина обращался в различные медицинские центры Киева и жаловался на зависимость от опиоидов. В каждом медучреждении гражданина предупреждали об уголовной ответственности за обращение в другие медцентры во время лечения, а также за использование в немедицинских целях наркопрепаратов, которые ему выписывали.
Однако это не помешало ему пройти обследование и стать на учет сразу в 5 медицинских центрах. В каждом из них житель Харьковской области получал рецепты на покупку суточной дозы метадона - 40 таблеток. Приобретал препараты в разных аптеках Киева.
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Если вину харьковчанина докажут в суде - он проведет за решеткой до 10 лет.
Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка
Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
Так, 13 марта вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.
Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.
После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.
В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.
Видео можно посмотреть здесь.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".