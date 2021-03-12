На Харьковщине появился наглый вор

Злоумышленник ограбил 42-летнюю продавщицу местного магазина в селе Хотомля.

Женщина закрывала магазин в конце рабочего дня и собиралась домой. Вдруг сзади подошел мужчина, и выхватив из рук потерпевшей сумку и пакет с продуктами и убежал.

Правоохранители по горячим следам установили личность нападавшего и его местонахождение. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.

Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".