На Харьковщине появился наглый вор
Злоумышленник ограбил 42-летнюю продавщицу местного магазина в селе Хотомля.
Женщина закрывала магазин в конце рабочего дня и собиралась домой. Вдруг сзади подошел мужчина, и выхватив из рук потерпевшей сумку и пакет с продуктами и убежал.
Правоохранители по горячим следам установили личность нападавшего и его местонахождение. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.
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Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.
Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".