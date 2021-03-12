На Харьковщине люди стали чаще болеть

Как сообщили в областном лабораторном центре, за неделю (01.03.2021 – 07.03.2021) количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 11,4%. Прирост произошел из-за взрослых, они стали болеть чаще на 20,1%.

Официально заболевшими признаны 9 тыс. 67 человек, из которых 3 тыс. 755 - это дети. Отметим, что 27% заболевших "подцепили" коронавирус.

Самый высокий уровень заболеваемости в Боровском районе – на 100 000 населения насчитывается 668 заболевших.

Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.

Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".