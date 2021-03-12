В Харьковской области коронавирус за сутки подтвержден у сотен человек

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Так, за прошлые сутки на Харьковщине зафиксировали 694 новых случаев китайского вируса - из них 512- жители Харьковского района (444 — жители города Харькова), за минувшие сутки умерли 19 заболевших.

51 заболевший — житель Красноградского, 47 — Купянского, 44 — Чугуевского, 16 — Богодуховского, 13 — Изюмского и 11-Лозовского районов.

Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.

Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".