В Харькове подросток сел в окне последнего этажа школы

Об этом сообщили в местных пабликах.

По словам очевидцев, инцидент произошел в школе №157 на ул. Сергея Грицевца, 30.

"Чей тиктокер висит в окне 157 школы, снимите его", - говорится в сообщении.

Популярные статьи сейчас

Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"

71-летняя Пугачева задрала юбку и показала молодым, как надо зажигать: "Страшно смотреть, не упади, мать"

ЧП на железной дороге: людей вырезают из искореженного авто, кадры жуткой аварии

Киев на ушах, бус влетел в остановку с людьми: кадры последствий ДТП

"Два дня назад исполнилось 44": внезапно не стало молодого украинского актера, болезнь оказалась сильней
Показать еще

Ранее мы писали, в Харьковской области люди начали чаще болеть.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабцентра.

С 22 по 28 февраля в Харьковской области с учетом случаев COVID-19 (по предварительным диагнозам) заболели 8141 человек. Из них 45,7% - дети в возрасте до 17 лет.

коронавирус, больница, врачи

По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 17,8%.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.