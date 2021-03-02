В Харькове будет запрещено движение некоторых трамваев
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с работами по ремонту и регулированию контактной сети трамвая по проспекту Московскому.
3 и 4 марта с 9:30 до 14:30 будет запрещено движение трамваев по проспекту Московскому, на участке от железнодорожной станции «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный».
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Движение трамваев будет организовано следующим образом:
- трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — пр. Московский – жд.ст. «Лосево»;
- трамвай №26: Парк им. Горького — ул. Веснина — ул. Матюшенко — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — пр. Московский – жд.ст. «Лосево».
Ранее мы писали, в Харьковской области в результате пожаров погибли 7 человек.
С 22 февраля по 1 марта харьковские спасатели совершили 53 выезда на ликвидацию пожаров, 25 — для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, восемь — для обезвреживания взрывоопасных предметов, три — на дежурство, 54 — другие выезды.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате пожаров погибли семь человек, еще трое получили травмы, одного человека спасли.
Пиротехники обезвредили 22 боеприпасов времен Второй мировой войны, в том числе 17 артснарядов и пять минометных мин.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
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