В Харьковской области растет количество детей, которые болеют коронавирусом
Дети часто переносят COVID-19 в тяжелой форме.
Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных заболеваний Харьковской медицинской академии Лариса Хадак.
Врач рассказала, что если в период с апреля по декабрь прошлого года коронавирусом заболело 485 детей, то уже в текущем году, за два месяца, COVID-19 диагностирован уже у 246-ти несовершеннолетних.
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Ранее мы писали, в Харьковской области в результате пожаров погибли 7 человек.
С 22 февраля по 1 марта харьковские спасатели совершили 53 выезда на ликвидацию пожаров, 25 — для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, восемь — для обезвреживания взрывоопасных предметов, три — на дежурство, 54 — другие выезды.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате пожаров погибли семь человек, еще трое получили травмы, одного человека спасли.
Пиротехники обезвредили 22 боеприпасов времен Второй мировой войны, в том числе 17 артснарядов и пять минометных мин.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.