На Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом
По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.
Такие данные появились на сайте СНБО, передает "Харьков тудей".
С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Скандалом обернулся новый эфир шоу "Маска", украинцы в ярости: "Вот и слили героя, а Данилко в плюсе!"
Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" свела с ума темпераментных итальянцев своей естественной красотой: "Что за..."
Раздобревший Кошевой из "Квартал 95" обратился к украинцам, но нарвался на резкий ответ: "Скоро Юзика догонит"
Незамужнюю дочь Сумской обхватил за ягодицы известный россиянин, фото облетело сеть: "Отличная пара"
За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.
Ранее мы писали, что на сайте Харьковского горсовета убрали раздел о Геннадии Кернесе
Эту информацию подтвердили в мэрии.
Изменения в структуру ресурса внесли после того как прошло заседание городского совета.
Раньше на главном сайте городского совета был раздел, которому посвящен мэру, а также его фото. После смерти страница сохранила свой вид, но в среду, 24 февраля депутаты прекратили полномочия городского главы.
Раздел, который посвящен мэру пропал с сайта, но, Геннадий Кернес все еще значится членом исполнительного комитета.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".