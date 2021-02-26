В Харькове внимание патрульной полиции привлек подозрительный мужчина

Когда он увидел полицейских - резко изменил направление движение и попытался скрыться, сообщили в пресс-службе облуправления патрульной полиции.

"Во время общения с правоохранителями мужчина заметно нервничал. При поверхностном осмотре оказалось, что под курткой у него был пистолет", - отметили в ведомстве.

По словам мужчины, оружие он купил в интернете, пистолет был переделан из стартового под отстрел боевых патронов.