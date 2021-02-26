В Харькове внимание патрульной полиции привлек подозрительный мужчина
Когда он увидел полицейских - резко изменил направление движение и попытался скрыться, сообщили в пресс-службе облуправления патрульной полиции.
"Во время общения с правоохранителями мужчина заметно нервничал. При поверхностном осмотре оказалось, что под курткой у него был пистолет", - отметили в ведомстве.
По словам мужчины, оружие он купил в интернете, пистолет был переделан из стартового под отстрел боевых патронов.
Пластические хирурги занесли Алле Пугачевой смертельную инфекцию: "Тихо загибалась"
Беда настигла "Холостяка" Добрынина на отдыхе, все подробности: "Это очень больно!"
Найдено тело известного российского актера, первые детали трагедии: "Страдал..."
"Старался помочь каждому, но себе не смог": остановилось сердце молодого украинского врача, детали трагедии
Беда на Прикарпатье: дети поступают в больницы в тяжелом состоянии, реанимаций не хватает
Ранее мы писали, что на сайте Харьковского горсовета убрали раздел о Геннадии Кернесе
Эту информацию подтвердили в мэрии.
Изменения в структуру ресурса внесли после того как прошло заседание городского совета.
Раньше на главном сайте городского совета был раздел, которому посвящен мэру, а также его фото. После смерти страница сохранила свой вид, но в среду, 24 февраля депутаты прекратили полномочия городского главы.
Раздел, который посвящен мэру пропал с сайта, но, погибший Геннадий Кернес все еще значится членом исполнительного комитета.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".