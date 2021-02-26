В Харькове внимание патрульной полиции привлек подозрительный мужчина

Когда он увидел полицейских - резко изменил направление движение и попытался скрыться, сообщили в пресс-службе облуправления патрульной полиции.

"Во время общения с правоохранителями мужчина заметно нервничал. При поверхностном осмотре оказалось, что под курткой у него был пистолет", - отметили в ведомстве.

По словам мужчины, оружие он купил в интернете, пистолет был переделан из стартового под отстрел боевых патронов.

Популярные статьи сейчас

Пластические хирурги занесли Алле Пугачевой смертельную инфекцию: "Тихо загибалась"

Беда настигла "Холостяка" Добрынина на отдыхе, все подробности: "Это очень больно!"

Найдено тело известного российского актера, первые детали трагедии: "Страдал..."

"Старался помочь каждому, но себе не смог": остановилось сердце молодого украинского врача, детали трагедии

Беда на Прикарпатье: дети поступают в больницы в тяжелом состоянии, реанимаций не хватает
Показать еще

Ранее мы писали, что на сайте Харьковского горсовета убрали раздел о Геннадии Кернесе

Эту информацию подтвердили в мэрии.

Изменения в структуру ресурса внесли после того как прошло заседание городского совета.

Раньше на главном сайте городского совета был раздел, которому посвящен мэру, а также его фото. После смерти страница сохранила свой вид, но в среду, 24 февраля депутаты прекратили полномочия городского главы.

кернес

Раздел, который посвящен мэру пропал с сайта, но, погибший Геннадий Кернес все еще значится членом исполнительного комитета.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".