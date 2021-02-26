Под Харьковом вывесят флаги ОУН
В Богодуховской городской территориальной громаде будут вывешивать красно-черные флаги ОУН.
Как сообщает "Харьков Today", флаги ОУН будут поднимать наравне с государственным флагом.
"За 30 километров от российской границы будет развеваться красно-черный флаг. Именно за это я воевал", — отметил руководитель "Объединения Добровольцев" Харьковской области Артур Трепелец.
Флаг ОУН будут поднимать возле административного здания горсовета в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы Украины и увековечивания памяти погибших.
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Ранее мы писали, что на сайте Харьковского горсовета убрали раздел о Геннадии Кернесе
Эту информацию подтвердили в мэрии.
Изменения в структуру ресурса внесли после того как прошло заседание городского совета.
Раньше на главном сайте городского совета был раздел, которому посвящен мэру, а также его фото. После смерти страница сохранила свой вид, но в среду, 24 февраля депутаты прекратили полномочия городского главы.
Раздел, который посвящен мэру пропал с сайта, но, погибший Геннадий Кернес все еще значится членом исполнительного комитета.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".