На сайте Харьковского горсовета убрали раздел о Геннадии Кернесе
Эту информацию подтвердили в мэрии.
Изменения в структуру ресурса внесли после того как прошло заседание городского совета.
Раньше на главном сайте городского совета был раздел, которому посвящен мэру, а также его фото. После смерти страница сохранила свой вид, но в среду, 24 февраля депутаты прекратили полномочия городского главы.
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Раздел, который посвящен мэру пропал с сайта, но, погибший Геннадий Кернес все еще значится членом исполнительного комитета.
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Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.
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