В Харьковской области растет количество попыток покончить жизнь самоубийством среди детей

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, ежегодно растет количество попыток совершить суицид несовершеннолетними.

В 2019 году были зафиксированы 24 попытки, в 2020 году — 34 попытки, за первые два месяца 2021 года — 11 попыток.

Среди причин самоубийств среди несовершеннолетних - желании привлечь к себе внимание близких и окружающих, негативная атмосфера дома, неразделенная любовь, буллинг и участие в сомнительных группах в социальных сетях, опасных челленджах.

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Пенсионерка насобирала с окрестных помоек столько мусора, что сама не может войти в квартиру и живет пряво в дверях квартиры.

Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.

"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".