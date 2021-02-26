В Харьковской области растет количество попыток покончить жизнь самоубийством среди детей
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, ежегодно растет количество попыток совершить суицид несовершеннолетними.
В 2019 году были зафиксированы 24 попытки, в 2020 году — 34 попытки, за первые два месяца 2021 года — 11 попыток.
Среди причин самоубийств среди несовершеннолетних - желании привлечь к себе внимание близких и окружающих, негативная атмосфера дома, неразделенная любовь, буллинг и участие в сомнительных группах в социальных сетях, опасных челленджах.
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Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.
"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.
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