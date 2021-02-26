В Харькове вспыхнул пожар в центре раннего развития

В детском центре, который располагается на 1-ом этаже высотки, вспыхнула мебель на площади около 10 кв. м, передает "Объектив".

До прибытия спасателей воспитатели эвакуировали 6 детей.

Пожар ликвидировали за 45 минут. К счастью, пострадавших нет.

Официальная причина пожара - устанавливается.

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Пенсионерка насобирала с окрестных помоек столько мусора, что сама не может войти в квартиру и живет пряво в дверях квартиры.

Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.

"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".