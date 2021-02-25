Житель Харьковщины регулярно издевался над своими родителями - унижал их и выгонял из дома
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Пострадавшие постоянно жаловались в полицию, но полицейские всего лишь проводили разъяснительные беседы и составляли административные протоколы.
Спустя время, после очередного обращения пострадавших, Красноградский районный суд привлек мужчину к уголовной ответственности по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде ограничения свободы на два года с испытательным сроком.
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Но мужчина снова начал издеваться над родителями.
Теперь нарушителю сообщили о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины и ему грозит до двух лет тюрьмы.
Досудебное расследование продолжается.
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Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.
"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.
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