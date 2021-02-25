Житель Харьковщины регулярно издевался над своими родителями - унижал их и выгонял из дома

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Пострадавшие постоянно жаловались в полицию, но полицейские всего лишь проводили разъяснительные беседы и составляли административные протоколы.

Спустя время, после очередного обращения пострадавших, Красноградский районный суд привлек мужчину к уголовной ответственности по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде ограничения свободы на два года с испытательным сроком.

Но мужчина снова начал издеваться над родителями.

Теперь нарушителю сообщили о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины и ему грозит до двух лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

Кроме того мы писали, что харьковчанка превратила квартиру в свалку

Пенсионерка насобирала с окрестных помоек столько мусора, что сама не может войти в квартиру и живет пряво в дверях квартиры.

Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.

"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".