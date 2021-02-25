Взрыв прогремел на территории частного дома под Харьковом

В полиции сообщили, что в дом местного жителя неизвестные забросили гранату.

На место прибыли оперативные службы. Во время осмотра территории домовладения правоохранители установили, что взорвалась граната РГД.

По словам 50-летнего хозяина дома, он ни с кем не конфликтовал и угроз не получал.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Полиция разыскивает злоумышленников.

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Пенсионерка насобирала с окрестных помоек столько мусора, что сама не может войти в квартиру и живет пряво в дверях квартиры.

Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.

"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

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