Взрыв прогремел на территории частного дома под Харьковом
В полиции сообщили, что в дом местного жителя неизвестные забросили гранату.
На место прибыли оперативные службы. Во время осмотра территории домовладения правоохранители установили, что взорвалась граната РГД.
По словам 50-летнего хозяина дома, он ни с кем не конфликтовал и угроз не получал.
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Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Полиция разыскивает злоумышленников.
Кроме того мы писали, что харьковчанка превратила квартиру в свалку
Пенсионерка насобирала с окрестных помоек столько мусора, что сама не может войти в квартиру и живет пряво в дверях квартиры.
Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.
"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".