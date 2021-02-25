На Харьковщине нашли подростка, который ушел на прогулку и не вернулся

Парень без предупреждения поехал в областной центр 23 февраля вечером.

В полицию обратилась его мать и сообщила, что ее 14-летний сын ушел из дома на прогулку и не вернулся, конфликтов и ссор в семье не было, телефона при себе парень не имел.

Правоохранители установили, что парень отправился электричкой в Харьков. Обнаружили парня в поезде и вернули матери.

Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.

Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.

"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.

Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".