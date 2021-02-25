В Харькове новые случаи заболевания коронавирусом
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета
По состоянию на 25 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 56 129 случаев заболевания вирусом, за сутки зафиксировали 281 заболевшего вирусом.
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 82 802 случая заболевания COVID-19, 5 026 человек находятся под медицинским наблюдением, 76 217 пациентов выздоровели, 1 559 – умерли.
42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник"
Найдено тело известного российского актера, первые детали трагедии: "Страдал..."
Трагическая весть облетела Харьков: остановилось сердце девушки, которую сбили в резонансном ДТП
"Холостячка" Ксения Мишина сделала горькое признание об отношениях: "Я верила, терпела, ждала..."
Трагическое ЧП в Киеве: на улице средь бела дня внезапно оборвалась жизнь человека, что произошло
Ранее мы писали, что на Харьковщине в сгоревшем доме нашли тело мужчины.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В селе Довгенькое Изюмского района. во время тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело владельца.
Дом изнутри полностью выгорел.
Пожар был ликвидирован за 2 часа, предварительная причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".