В Харьковской области четыре товарища ради денег решились на преступление

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украин

Недалеко от села Меловое Великобурлукского района, пограничники предотвратили попытку передачи контрабандного товара.

Военнослужащие задержали четверых украинцев, которые на автомобиле УАЗ пытались незаконно переправить с территории России почти 1 200 банок курительной смеси для кальянов.

На товаре были российские акцизные марки.

Ранее мы писали, что на Харьковщине в сгоревшем доме нашли тело мужчины.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Довгенькое Изюмского района. во время тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело владельца.

Дом изнутри полностью выгорел.

Пожар был ликвидирован за 2 часа, предварительная причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".