В Харьковской области четыре товарища ради денег решились на преступление
Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украин
Недалеко от села Меловое Великобурлукского района, пограничники предотвратили попытку передачи контрабандного товара.
Военнослужащие задержали четверых украинцев, которые на автомобиле УАЗ пытались незаконно переправить с территории России почти 1 200 банок курительной смеси для кальянов.
На товаре были российские акцизные марки.
42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник"
Найдено тело известного российского актера, первые детали трагедии: "Страдал..."
42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник"
Олега Винника выгнали из-за стола на свадьбе, детали скандала: "Бегите отсюда..."
Трагическое ЧП в Киеве: на улице средь бела дня внезапно оборвалась жизнь человека, что произошло
Ранее мы писали, что на Харьковщине в сгоревшем доме нашли тело мужчины.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В селе Довгенькое Изюмского района. во время тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело владельца.
Дом изнутри полностью выгорел.
Пожар был ликвидирован за 2 часа, предварительная причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".