В Харькове пенсионерка пережила огромный стресс
Об этом сообщают в телеграм-канале «ХС. Салтовка».
В Харькове, в многоэтажке на Салтовке произошел пожар - ночь на 25 февраля загорелась квартира на ул. Бучмы.
Эпицентром возгорания стала квартира на 2 этаже.
На месте работали спасатели, которые обнаружили в горящей квартире бабушку и помогли ей выбраться на улицу.
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Подробности ЧП устанавливаются.
Ранее мы писали, что на Харьковщине в сгоревшем доме нашли тело мужчины.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В селе Довгенькое Изюмского района. во время тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело владельца.
Дом изнутри полностью выгорел.
Пожар был ликвидирован за 2 часа, предварительная причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".