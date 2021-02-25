В Харькове пенсионерка пережила огромный стресс

Об этом сообщают в телеграм-канале «ХС. Салтовка».

В Харькове, в многоэтажке на Салтовке произошел пожар - ночь на 25 февраля загорелась квартира на ул. Бучмы.

Эпицентром возгорания стала квартира на 2 этаже.

На месте работали спасатели, которые обнаружили в горящей квартире бабушку и помогли ей выбраться на улицу.

Подробности ЧП устанавливаются.

Ранее мы писали, что на Харьковщине в сгоревшем доме нашли тело мужчины.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Довгенькое Изюмского района. во время тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело владельца.

Дом изнутри полностью выгорел.

Пожар был ликвидирован за 2 часа, предварительная причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".