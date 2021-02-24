Жителей Харьковщины предупреждают о стрельбе возле города
В течение двух дней, 24-25 февраля, в Лозовском районе будут звучать звуки выстрелов. На территории села Домаха Домашанского старостинского округа проведут учения по стрельбе.
Местных жителей просят воздержаться от посещения данного участка в перечисленные дни и сохранять спокойствие.
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Ранее мы писали про убийство возле харьковского супермаркета - подозреваемого задержали.
В пресс-службе областного управления Нацполиции информацию о задержании подтвердили. Нападавшим оказался 50-летний мужчина. По версии следствия, мотивом убийства мог стать денежный долг.
Мужчину нашли на территории Ольховского сельсовета. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство").
Если вина фигуранта будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".