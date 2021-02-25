В Харьковскую область доставили вакцину от коронавируса

Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

24 февраля на харьковский областной аптечный склад доставили первую партию вакцины CoviShield- 30400 доз.

"Эта партия вакцины предназначена для вакцинации медицинских работников региона. «Вакцинация в области начнется уже сегодня", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на Харьковщине в сгоревшем доме нашли тело мужчины.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Довгенькое Изюмского района. во время тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело владельца.

Дом изнутри полностью выгорел.

Пожар был ликвидирован за 2 часа, предварительная причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".