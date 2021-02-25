В Харьковскую область доставили вакцину от коронавируса
Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.
24 февраля на харьковский областной аптечный склад доставили первую партию вакцины CoviShield- 30400 доз.
"Эта партия вакцины предназначена для вакцинации медицинских работников региона. «Вакцинация в области начнется уже сегодня", — говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине в сгоревшем доме нашли тело мужчины.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В селе Довгенькое Изюмского района. во время тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело владельца.
Дом изнутри полностью выгорел.
Пожар был ликвидирован за 2 часа, предварительная причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем.
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