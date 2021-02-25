В Харьковской области водолазы нашли тело мужчины

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

В Змиевском районе в реке Северский Донец 23 февраля утонули два местных жителя.

Один из местных рыбаков, находясь на льду, услышал крики о помощи - в 40 метрах от берега он увидел промоину и двоих мужчин, которые держались за край льдины.

Помочь рыбакам местный житель не рискнул, решив, что лед провалится и под ним.

Не имея при себе телефона, он поспешил в село, чтобы вызвать спасателей, но когда сотрудники ГСЧС прибыли на место, пострадавших на льду уже не было.

Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.

Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.

"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.

Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".