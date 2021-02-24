Полицейские задержали женщину в Харькове

В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области рассказали, что во время патрулирования полицейские заметили женщину, которая курила сигареты на детской площадке.

На вопрос, имеет ли она при себе запрещенные вещи, женщина заявила, что у нее с собой 2 свертка с наркотическими веществами.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи изъяли 3 свертка с порошковым веществом. Также она на 7 мест вблизи жилого дома, где она уже успела разложить подобные свертки.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области нашли пропавшую 63-летнюю пенсионерку.

Жительница села Залиман Изюмского района (бывший Балаклейский) ушла из дома 20 февраля около 21.00 и пропала бесследно.

Правоохранители осмотрели территорию неподалеку от дома разыскиваемой, также проверили заброшенные здания и лес, но в округе женщины не оказалось.

В результате 63-летнюю жительницу Балаклейщины нашли в 40 км от дома.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".