Ппоказатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Харьковской области вырос на 19,5%

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, госпитализированы 512 человек, из них 74 ребенка.

Всего на прошлой неделе с учетом случаев COVID-19 в области ОРВИ и гриппом заболели 6 908 человек, из них 3221 (46,6%) - дети в возрасте до 17 лет.

Превышен уровень эпидемического порога в Боровском (на 74,0%), Волчанском (на 39,7%), Зачепиловском (на 12,2%), Купянском (на 2,5%) и Лозовском (на 21,2%) районах, а также в городе Лозовая (на 21,2%).

Самый низкий показатель зарегистрирован в Золочевском районе - 80,82 на 100 тыс. населения.

Ранее мы писали про убийство возле харьковского супермаркета - подозреваемого задержали.

В пресс-службе областного управления Нацполиции информацию о задержании подтвердили. Нападавшим оказался 50-летний мужчина. По версии следствия, мотивом убийства мог стать денежный долг.

Мужчину нашли на территории Ольховского сельсовета. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство").

Если вина фигуранта будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".