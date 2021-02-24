На Харьковщине в сгоревшем доме нашли тело мужчины

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Довгенькое Изюмского района. во время тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело владельца.

Дом изнутри полностью выгорел.

Пожар был ликвидирован за 2 часа, предварительная причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем.

Ранее мы писали про убийство возле харьковского супермаркета - подозреваемого задержали.

В пресс-службе областного управления Нацполиции информацию о задержании подтвердили. Нападавшим оказался 50-летний мужчина. По версии следствия, мотивом убийства мог стать денежный долг.

Мужчину нашли на территории Ольховского сельсовета. Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("убийство").

Если вина фигуранта будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".