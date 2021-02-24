Харьковские судьи жалуются на мизерные зарплаты
Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.
Работники Хозяйственного суда заявили, что, помимо невысоких зарплат, им не хватает средств для материально-технического обеспечения правосудия.
"Высший совет правосудия в очередной раз подчеркивает, что вопрос финансового обеспечения судебной власти для государства является сверхважным. Ведь именно финансирование сферы правосудия является неотъемлемой частью гарантирования независимого суда", - говорится в сообщении.
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Кроме того мы писали, что в Харьковской области нашли пропавшую 63-летнюю пенсионерку.
Жительница села Залиман Изюмского района (бывший Балаклейский) ушла из дома 20 февраля около 21.00 и пропала бесследно.
Правоохранители осмотрели территорию неподалеку от дома разыскиваемой, также проверили заброшенные здания и лес, но в округе женщины не оказалось.
В результате 63-летнюю жительницу Балаклейщины нашли в 40 км от дома.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".