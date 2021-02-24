Харьковские судьи жалуются на мизерные зарплаты

Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.

Работники Хозяйственного суда заявили, что, помимо невысоких зарплат, им не хватает средств для материально-технического обеспечения правосудия.

"Высший совет правосудия в очередной раз подчеркивает, что вопрос финансового обеспечения судебной власти для государства является сверхважным. Ведь именно финансирование сферы правосудия является неотъемлемой частью гарантирования независимого суда", - говорится в сообщении.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области нашли пропавшую 63-летнюю пенсионерку.

Жительница села Залиман Изюмского района (бывший Балаклейский) ушла из дома 20 февраля около 21.00 и пропала бесследно.

Правоохранители осмотрели территорию неподалеку от дома разыскиваемой, также проверили заброшенные здания и лес, но в округе женщины не оказалось.

В результате 63-летнюю жительницу Балаклейщины нашли в 40 км от дома.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".