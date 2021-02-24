В Харькове станцию метро Спортивная заволокло дымом

Кадры появились в нескольких телеграм-каналах.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, около 19.45 возле пешеходного перехода возле станции «Спортивная» появился дым.

Часть дыма затянуло и на станцию тоже, для его удаления была переключена вентиляция.

Причиной произошедшего стало то, что футбольные фанаты зажгли файеры в переходе метро.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области нашли пропавшую 63-летнюю пенсионерку.

Жительница села Залиман Изюмского района (бывший Балаклейский) ушла из дома 20 февраля около 21.00 и пропала бесследно.

Правоохранители осмотрели территорию неподалеку от дома разыскиваемой, также проверили заброшенные здания и лес, но в округе женщины не оказалось.

В результате 63-летнюю жительницу Балаклейщины нашли в 40 км от дома.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".