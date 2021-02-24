В Харькове станцию метро Спортивная заволокло дымом
Кадры появились в нескольких телеграм-каналах.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, около 19.45 возле пешеходного перехода возле станции «Спортивная» появился дым.
Часть дыма затянуло и на станцию тоже, для его удаления была переключена вентиляция.
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Причиной произошедшего стало то, что футбольные фанаты зажгли файеры в переходе метро.
Кроме того мы писали, что в Харьковской области нашли пропавшую 63-летнюю пенсионерку.
Жительница села Залиман Изюмского района (бывший Балаклейский) ушла из дома 20 февраля около 21.00 и пропала бесследно.
Правоохранители осмотрели территорию неподалеку от дома разыскиваемой, также проверили заброшенные здания и лес, но в округе женщины не оказалось.
В результате 63-летнюю жительницу Балаклейщины нашли в 40 км от дома.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".