Ситуацию с плохим питанием детей на Харьковщине начали расследовать полицейские

Новый собственник детских садов не сумел вовремя обеспечить дошкольников обязательными продуктами, передает "Объектив".

"Дошло до того, что детям даже хлеба не давали. Не говоря уже о мясе, рыбе, молочных продуктах или фрукты. Одна каша и морковное или свекольное пюре“, – рассказала мать одного из воспитанников детского сада.

Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.

Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.

"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.

Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".