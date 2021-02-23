В Харькове возле метро Студенческая, выходя на сторону рынка, было совершено "покушение"
Об этом сообщили в телеграм-канале "ХС Харьков".
"Кинул в ляху мне помидор с силой, разлетелись брызги, пришлось стирать штаны и куртку. На теле конечно небольшие покраснения, но я испугалась. Будьте аккуратны", - рассказал "пострадавший".
Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.
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Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.
"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.
Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".