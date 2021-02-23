В Харькове микроавтобус сбил человека на "зебре"
Об этом сообщили в патрульной полиции.
Свидетели аварии утверждают, что пешеход переходил дорогу по зебре, и подчеркивают, что это "переход смертников".
На этом месте ровная четырех полосная дорога, машины разгоняются и не притормаживают.
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"Это переход возле моего дома. От перехода там одно название. Постоянно аварии, потому что водители не то что не останавливаются, а даже не притормаживают. Перейти там дорогу - это проблема и риск", - сообщили в сети.
Кроме того мы писали, что в Харькове один из перевозчиков решил поставить в автобус систему для безналичной оплаты.
В 115 маршрутке появилась возможность заплатить за поездку смартфоном. Для этого нужно установить на него приложение.
Пока что пассажиры не очень охотно отзываются на эксперимент, но перевозчик надеется, что минимум 30% из них откажутся от наличных.
Это позволит немного облегчить работу водителей, которым не придется отвлекаться на поиск сдачи.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".