Под Харьковом пропал ребенок
Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию поздно вечером 21 февраля.
Весь личный состав Чугуевского отдела полиции был поднят по тревоге. Ребенка нашли возле остановки железнодорожного транспорта, мальчик потерялся и сильно замерз.
Сейчас с ребенком все в порядке. Решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности.
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Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.
Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.
"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.
Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".