Под Харьковом пропал ребенок

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию поздно вечером 21 февраля.

Весь личный состав Чугуевского отдела полиции был поднят по тревоге. Ребенка нашли возле остановки железнодорожного транспорта, мальчик потерялся и сильно замерз.

Сейчас с ребенком все в порядке. Решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности.

Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.

Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.

"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.

Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".