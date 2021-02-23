В Харькове кондитерская попала в скандал
Кондитерская решила напомнить украинцам о "празднике", который является днем создания советской Красной армии.
Заведение предлагает приобрести торты 23 февраля с цифрой "23".
В сети разгорелся спор, так как эту дату в Украине празднуют многие. Владельцы кондитерской пытались оправдаться, но извинений не было, пишет "24 канал".
Бесцеремонный Соседов из "Х-Фактора" отругал Галкина, досталось и Киркорову: "Обязан прозябать..."
"Человек с большим сердцем": ушел из жизни легендарный врач, украинцы скорбят
Из "Квартал 95" со скандалом ушел один из главных актеров, новые подробности: "Была злость"
Ни грамма косметики: как выглядит лицо Кароль, Каменских и Пугачевой без макияжа и фотошопа, кадры
Большая трагедия Баскова: как выглядит единственный сын певца, который отказался от отцовской фамилии
"И не важно, к чему и как приурочена эта дата. Для очень многих – это важный день, день рождения. И мы готовы сделать вкусные торты на любой вкус", – сказали владельцы кондитерской в Харькове.
Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.
Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.
"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.
Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".