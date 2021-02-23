В Харькове кондитерская попала в скандал

Кондитерская решила напомнить украинцам о "празднике", который является днем создания советской Красной армии.

Заведение предлагает приобрести торты 23 февраля с цифрой "23".

В сети разгорелся спор, так как эту дату в Украине празднуют многие. Владельцы кондитерской пытались оправдаться, но извинений не было, пишет "24 канал".

"И не важно, к чему и как приурочена эта дата. Для очень многих – это важный день, день рождения. И мы готовы сделать вкусные торты на любой вкус", – сказали владельцы кондитерской в Харькове.

Кроме того мы писали, что на Салтовке женщина прыгнула с 12 этажа дома.

Как передает телеграм-канал "Харьков лайф", она поднялась на 12 этаж, разложила свои вещи - телефон, документы, чемодан - и прыгнула.

"Говорят, что у неё был рак, возможно это и стало причиной", - пишут авторы публикации.

Известно, что Харьков находится среди лидеров по количеству самоубийств в Украине.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".